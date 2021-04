Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenstart waren die Anleger nur zögerlich an die Börsen zurückgekehrt. Am Montag war der Dax wenig verändert mit 15.215 Punkten aus dem Handel gegangen. "Langfristig sprechen eine weiter ultraexpansive Geldpolitik und die Aussicht auf einen dynamischen Aufschwung nach der Pandemie weiter ganz klar für Aktien", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.

Mit Spannung warten Anleger auf den ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Experten sagen für April einen Anstieg auf 79,1 Punkte von 76,6 Zählern voraus. Relevante Unternehmensdaten stehen nicht an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.215,00

Dax-Future

15.249,00

EuroStoxx50

3.961,90

EuroStoxx50-Future

3.918,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.745,40 -0,2 Prozent

Nasdaq

13.850,00 -0,4 Prozent

S&P 500

4.127,99 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

29.800,65 +0,9 Prozent

Shanghai

3.409,92 -0,1 Prozent

Hang Seng

28.653,43 +0,7 Prozent