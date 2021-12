Dax zur Eröffnung höher erwartet - Omikron-Furcht flaut ab

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut höher starten.

Bereits zum Wochenbeginn hatte die abgeflaute Furcht vor der Corona-Variante Omikron die Anleger aufatmen lassen. Nach dem Zick-Zack-Kurs der Vorwoche hatte sich der Deutsche Leitindex um 1,4 Prozent auf 15.381 Punkte erholt. Weitere Hinweise auf milde Symptome sowie bisher keine bekannten Todesfälle hätten die Besorgnis über Omikron verringert, sagte Michael Hewson, Marktanalyst bei CMC Markets.

Auf der Konjunkturseite blicken Anleger auf die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion. Auf dem Programm steht zudem der ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Hier sagen Experten für Dezember eine Verschlechterung auf 27,1 Punkte von 31,7 Zählern im Vormonat voraus.

Bei den Einzelwerten sorgt der Machtkampf an der Spitze von Volkswagen einmal mehr für Aufmerksamkeit. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr von einem Insider, dass VW-Chef Herbert Diess den Umbau des Wolfsburgers Autokonzerns wohl fortsetzen kann. Nachdem seine Zukunft als Vorstandschef in den vergangenen Wochen wegen des Machtkampfs mit dem Betriebsrat lange am seidenen Faden hing, sehe die gefundene Lösung nun vor, dass Diess zwar Vorstandschef bleibe, aber Macht an VW-Markenchef Ralf Brandstätter abgebe, der in den Konzernvorstand aufsteige.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.380,79

Dax-Future

15.473,00

EuroStoxx50

4.137,11

EuroStoxx50-Future

4.165,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.227,03 +1,9 Prozent

Nasdaq

15.225,15 +0,9 Prozent

S&P 500

4.591,67 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.611,90 +2,5 Prozent

Shanghai

3.583,70 -0,2 Prozent

Hang Seng

23.769,52 +1,8 Prozent