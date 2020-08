Dax zur Eröffnung höher erwartet - ZEW-Index im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag war er leicht im Plus bei 12.687,53 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Aufmerksamkeit sorgen erneut die Unternehmen mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal. Unter anderem haben Zalando und HelloFresh ihre Ergebnisse vorgelegt. Der Kochboxenlieferant profitiert von der Pandemie, in der viele Menschen vermehrt selbst kochen und hob seine Wachstumsprognose an. Europas größter Online-Modehändler Zalando verbuchte ebenfalls einen Umsatzsprung.

Für Aufsehen dürfte zudem BioNTech aus Mainz sorgen: Das Pharmaunternehmen könnte sich auch dazu äußern, wo es mit seinem Corona-Impfstoff steht, der derzeit an Zehntausenden Menschen in einer späten Phase getestet wird. Das Mittel, das gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt wird, gehört zu den Hoffnungsträgern in der Pandemie. Fachleute gehen davon aus, dass die Wirtschaft erst dann wieder vollständig in Schwung kommt, wenn ein Impfstoff dem Virus den Garaus macht - Experten auch vom für die Zulassung zuständigen Paul-Ehrlich-Institut hatten zuletzt Hoffnungen geweckt, dass ein erstes Mittel gegen Jahresende auf den Markt kommt.

Auf der Konjunkturseite wird der ZEW-Index vorgelegt. Experten gehen davon aus, dass das Barometer für die Konjunkturerwartungen von Finanzmarktexperten etwas zurückgeht, die Lageeinschätzung sich aber weiter verbessert.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.687,53

Dax-Future 12.805,00

EuroStoxx50 3.259,71

EuroStoxx50-Future 3.284,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.791,44 +1,3 Prozent

Nasdaq 10.968,36 -0,4 Prozent

S&P 500 3.360,47 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 22.729,56 +1,8 Prozent

Shanghai 3.392,47 +0,4 Prozent

Hang Seng 24.978,59 +2,5 Prozent