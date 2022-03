Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Zuletzt waren die Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe von russischer Seite aus gedämpft worden. Der Dax war am Donnerstag 0,4 Prozent tiefer bei 14.388 Punkten aus dem Handel gegangen. An der Wall Street ging es erneut bergauf.

Die japanische Notenbank (BOJ) entschied dagegen, weiter an ihrer massiven Stimulierung festzuhalten, warnte jedoch im gleichen Atemzug vor Risiken für die wirtschaftliche Erholung infolge der Ukraine-Krise. Der Nikkei-Index legte 0,7 Prozent zu.

Am Freitag stehen die US-Frühindikatoren auf dem Terminplan. Experten erwarten für Februar einen Anstieg um 0,3 Prozent. Daneben hält eine erneute Welle von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Zudem verfallen am Freitag in einem sogenannten Hexensabbat Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.388,06

Dax-Future

14.397,00

EuroStoxx50

3.885,32

EuroStoxx50-Future

3.889,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.480,76 +1,2 Prozent

Nasdaq

13.614,78 +1,3 Prozent

S&P 500

4.411,67 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

26.848,26 +0,7 Prozent

Shanghai

3.252,49 +1,2 Prozent

Hang Seng

21.403,68 -0,5 Prozent