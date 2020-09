DC Secretary kündigt Ergänzungsvorschläge zu den DC-Regeln an

DC Administration Services, Inc. veröffentlichte auf der DC-Website heute in der Kapazität als DC Secretary Ergänzungsvorschläge zu den Deliverable Obligation and External Review-Klauseln der DC-Regeln. Alle qualifizierten Marktteilnehmer sind berechtigt, bis Dienstag, den 29. September 2020, 17 Uhr EDT, ihre Kommentare zu den vorgeschlagenen Ergänzungen der DC-Regeln bereitzustellen.

Die Ergänzungsvorschläge zu den DC-Regeln sowie weitere Informationen über die Determinations Committees und ihre Ergebnisse finden Sie auf der Determinations Committees-Website: https://www.cdsdeterminationscommittees.org/.

Weitere Anfragen richten Sie bitte an Mark Ferraris unter mark.ferraris@citadelspv.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005844/de/

Mark Ferraris

mark.ferraris@citadelspv.com