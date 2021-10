DDV: Nachhaltige Geldanlage gewinnt an Fahrt

Nachhaltigkeit ist in aller Munde und gewinnt auch im Finanzbereich immer mehr an Bedeutung. Aber wie finden sich Anleger im Angebotsdschungel zurecht? Dieser Frage ist der Deutsche Derivate Verband in seiner monatlichen Umfrage nachgegangen. Einschätzung vom Geschäftsführer Lars Brandau, der zudem verrät, warum am Thema Nachhaltigkeit keiner mehr vorbei kommt.