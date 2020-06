Defama schüttet Vorabdividende aus

Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) schüttet an diesem Donnerstag eine Vorabdividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 an die Investoren aus.

Defama beabsichtigt unverändert, für das Geschäftsjahr 2019 eine von 0,40 auf insgesamt 0,45 Euro je Aktie erhöhte Dividende zu zahlen, sofern sich bis dahin keine neuen Negativerkenntnisse ergeben. Es wurde jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Unwägbarkeiten beschlossen, zunächst nur den gesetzlich maximal möglichen Abschlag auf den Bilanzgewinn in Höhe von 0,20 Euro je Aktie auszuschütten. Die ordentliche Hauptversammlung, die eigentlich an diesem Donnerstag stattfinden sollte, wurde auf Herbst 2020 verschoben. Im Rahmen der m:access Fachkonferenz Immobilien der Börse München am 18. Juni wurde die Prognose für 2020 bestätigt. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet der Vorstand unverändert einen Anstieg des FFO auf rund 5,7 Mio. Euro nach 4,6 Mio. Euro im Jahr 2019. Die in Berlin ansässige Gesellschaft investiert in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Die Aktie der Deutsche Fachmarkt AG ist seit Juli 2016 im Freiverkehr der Börse München handelbar. Größter Einzelaktionär ist mit 29 Prozent die MSC Invest GmbH. Redaktion MyDividends.de