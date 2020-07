DELIVERY HERO - Aktie auf Konsolidierungskurs

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 94,620 € (XETRA)

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 16. Dezember 2019 kam es mit dem Ausbruch über 52,40 EUR zu einem wichtigen Kaufsignal. Nach einem Hoch bei 81,62 EUR setzte der Wert im Rahmen des Coronacrash noch einmal auf diese Marke zurück.

Von dort aus zog die Aktie auf ein Allzeithoch bei 106,00 EUR an. Dieses stammt vom 06. Juli. Seitdem konsolidiert der Wert. Dabei fiel er unter eine obere Pullbacklinie zurück, welche die Rally lange auf der Oberseite begrenzt hatte und erst in der Endphase der Rally durchbrochen worden war. Zudem fiel der Wert am 13. Juli unter den Aufwärtstrend seit März 2020. Am 14. Juli notierte er im Tief bei 90,64 EUR. Zuletzt erholte sich die Aktie leicht. Aber heute kommt wieder etwas Verkaufsdruck auf.

Kaufwelle unterbrochen

Dieser Verkaufsdruck könnte einige Tage anhalten. Ein Rücksetzer in Richtung 81,62 EUR ist dabei durchaus möglich. Nach oben scheint aktuell wenig Platz zu sein. Bereich bei ca. 98,23 EUR liegt die erwähnte obere Trendbegrenzung. Darüber hinaus wäre das Allzeithoch bei 106,00 EUR die nächste größere Hürde. Erst ein Ausbruch auch darüber würde der Aktie wieder mehr Platz für eine Rally verschaffen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)