Delivery Hero, Allianz und Valneva stoppt den Abwärtstrend – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Der Dax schließt sich heute der schwachen Entwicklung der Wall Street an. Die drehte Mittwochabend auf dem Absatz ins Minus nachdem das Beige Book veröffentlich wurde. Wie aus dem Protokoll der US-Notenbank (Fed) hervorgeht, sprachen sich einige ihrer Mitglieder dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Damit würden auslaufende Anleihen nicht mehr ersetzt, was die Anleihenkurse drücken und die Renditen entsprechend erhöhen dürfte. Zudem wurde wiederholt betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen. Eine schnellere Anhebung der Zinsen als zuvor erwartet könne gerechtfertigt sein, hieß es.

Diesem Trend kann sich auch der Dax nicht entziehen und so nehmen einige Anleger ihre Gewinne mit oder ziehen die Reißleine. Im Dax setzt heute Delivery Hero seine Talfahrt fort und verliert gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von Mittwoch über 2 Prozent. Ebenfalls weiter unter Druck ist die Aktie von Merk. Nachdem das Papier ein sehr starker Jahr 2021 hinter sich gebracht hat, nehmen einige Anleger hier die Gewinne seit Jahresanfang mit.

Mit einem Minus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortag kommt die Allianz noch glimpflich davon. Sie profitiert von einer Kaufempfehlung des französischen Investmenthauses Exane BNP Paribas. Zudem hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 240 auf 250 Euro erhöht.

MDax

Die Stimmung im MDax ist auch nicht viel besser als im deutschen Leitindex. Hier erwischt es vor Börsenstart Bechtle, Carl Zeiss Meditec und Hypoport am schlimmsten. Etwas besser können sich dagegen die Papiere Kion, Varta und Gea schlagen, die nur leicht im Minus liegen gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von Mittwoch. Gea profitiert dabei von einem positiven Analystenkommentar. Die Bank of America (BofA) hatte die Anteilsscheine zum Kauf empfohlen und das Kursziel von 43 auf 55 Euro erhöht.

SDax

Im Index für kleinere Wert verlieren heute die Shop Apotheke, LPKF Laser und Vitesco am kräftigsten. Dafür können sich die Papiere von Cewe, Metro und Atoss Software relativ wacker angesichts der heutige Stimmung an den Märkten.

Valneva legt wieder zu

Gegen den schwachen Trend kann die Aktie von Valneva zulegen. Nachdem sie seit Jahresbeginn ordentlich an Wert verloren hatte, liegt das Papier vorbörslich rund 7 Prozent im Plus. Laut neuster Pressemitteilungen sind die Franzosen weiter auf Kurs was die Zulassung ihrer Impfstoffes angeht: „Wie im Dezember 2021 angekündigt, hat das Unternehmen mit der fortlaufenden Einreichung von Anträgen für die Erstzulassung von VLA2001 bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, der britischen MHRA und der bahrainischen NHRA begonnen und arbeitet weiterhin eng mit diesen Behörden zusammen, um ihren Überprüfungsprozess nach dem positiven Abschluss abzuschließen Ergebnisse der Phase-3-Studie. Valneva erwartet weiterhin potenzielle behördliche Genehmigungen im ersten Quartal 2022 .

Das Unternehmen gab Ende Dezember 2021 auch positive Ergebnisse zu homologen Boostern bekannt. Die Daten zeigten eine ausgezeichnete Immunantwort nach einer dritten Dosis von VLA2001, die sieben bis acht Monate nach der zweiten Dosis der Grundimmunisierung verabreicht wurde. Valneva wertet auch die Seren der geboosteten Teilnehmer auf Kreuzneutralisation gegen besorgniserregende Varianten, einschließlich Omicron, aus.“

