DELIVERY HERO - Ich möchte euch etwas zeigen

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 118,300 € (XETRA)

Sei's drum. Entscheidend ist, wie der Markt die Aktie bewertet. Nicht ich als Individuum. Ich veröffentliche diese kurze Meldung, um Ihnen dieses wunderschöne Seitwärtskorrekturmuster zu zeigen, das sich im Verlauf dieses Jahres aufgebaut hat: Es handelt sich um ein großes symmetrisches Dreieckskorrekturmuster. Die deckelnde Oberkante ist rot gestrichelt eingezogen, die unterstützende Unterkante schwarz gestrichelt. Zwischen diesen beiden Trendlinien springt der Aktienkurs wie ein Pingping-Bällchen hin und her. Die Unterkante verläuft derzeit bei ca. 103 EUR. Sollte der Kurs dieses Preisniveau erreichen, wäre die Aktie spekulativ ein Tradingbuy. Bei 129 EUR deckelt derzeit die Oberkante, hier wäre die Aktie spekulativ ein Trading Sell. Beides aber eher niedriggradige Signale.

Interessant würde die Aktie für Trendtrader werden, wenn der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 130 EUR ansteigen kann. Das würde nämlich ein neues mittelfristiges Kaufsignal aktivieren.

Delivery Hero SE

