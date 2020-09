DELIVERY HERO - Käufer starten Rallyversuch

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 91,900 € (XETRA)

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich seit einem Tief bei 27,48 EUR aus dem Dezember 2018 in einer starken Rally. Am 06 Juli 2020 notierte die Aktie im Hoh bei 106,20 EUR. Dieses Hoch ist das aktuelle Allzeithoch.

Anschließend konsolidierte der Wert zunächst seitwärts. Am 03. September fiel er per Tagesschlusskurs unter die wichtige Unterstützung bei 89,20 EUR, nachdem er einige Tage zuvor schon intraday unter dieser Marke notiert hatte.

Dieser Rückfall löste aber keine weitere Verkaufswelle aus. Die Aktie hielt sich in den letzten Tagen stabil und erholte sich sogar leicht. Heute ist sie im frühen Handel der einzige Gewinner im DAX, legt gegen 9:47 Uhr 1,41 % zu und steigt damit an den EMA 50 bei aktuell 92,71 EUR an.

Was ist jetzt zu beachten?

Gelingt der Aktie von Delivery Hero ein Ausbruch über 92,71 EUR, dann könnte es zu einer kurzfristigen Rally in Richtung 103,85 EUR oder sogar an das Allzeithoch kommen. Sollte der Wert allerdings unter 86,00 EUR abfallen, könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 81,62 und später möglicherweise sogar an den Aufwärtstrend seit Dezember 2018 kommen. Dieser Trend liegt heute bei ca. 57,90 EUR und steigt um 0,20 % pro Handelstag an.

