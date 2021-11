DELIVERY HERO - Quartalszahlen sorgen für ein Durchatmen bei Aktionären

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 115,600 € (XETRA)

Der Online-Bestelldienstleister Delivery Hero legte heute Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und konnte mit diesen überzeugen. Gegenüber dem Vorjahr ist man kräftig gewachsen und ist auch für den Rest des Jahres optimistisch. Genau das, was Anleger aktuell brauchen, denn die Aktie steckt seit Jahresbeginn in einer großen Range. Innerhalb dieser handelte der Kurs zuletzt gefährlich nah an der entscheidenden Unterstützungszone bei ca. 100 EUR, kann sich jetzt jedoch nach oben absetzen. Ist damit der Startschuss für eine neue Kaufwelle gefallen?

Weiter im Rangemodus!

Tatsächlich sieht momentan einiges nach einem halten der Unterstützungszone bis hin zu ca. 100 EUR aus. Sofern dies zutrifft, könnten die Kurse in den nächsten Wochen wieder auf 134,45 EUR durchstarten. Dort beginnt der entscheidende Widerstandsbereich, der sich bis zum Allzeithoch bei 145,40 EUR hinzieht. Stand heute erscheint diese Hürde extrem massiv und es bleibt fraglich, ob man diese nachhaltig überwinden kann.

Aber nicht nur dort gibt es Risiken. Auch im kurzfristigen Bereich ist immer noch Vorsicht geboten. Für eine weitere Entspannung wäre es wichtig, ca. 120 EUR nachhaltig zu überwinden. Unterhalb dessen steckt die Aktien einer kleinen Konsolidierung und das könnte letztlich auch noch einmal bedeuten, den entscheidenden Supportbereich um 100 EUR zu testen, bevor man sich auf dem Weg in Richtung des oben genannten bullischen Ziels macht. Was Anleger jedoch nicht sehen wollen, ist ein nachhaltiger Rückfall unter 100 EUR. Damit könnte die Range der letzten Monate beendet sein und die Aktie könnte in einen Abwärtstrend übergehen. Eine Entwicklung, die zwar nicht ausgeschlossen ist, momentan aber nicht favorisiert wird.

Quartalszahlen besser als erwartet!

Nach dem einleitend schon Bezug auf die heute vorgelegten Quartalszahlen genommen wurde, folgt hier die Guidants News Wortmeldung: "Delivery Hero erzielt im 3. Quartal ein Bruttowarenvolumen von €9,56 Mrd (VJ: €5,8 Mrd, Analystenprognose: €9,0 Mrd) und Bestellungen in Höhe von 791,4 Mio (VJ: 520,5 Mio, Prognose: 786,2 Mio). Im Ausblick auf 2021 erwartet das Management eine Ebitda-GMV-Marge bei -2 %, einen Segment-Umsatz im oberen Ende der Spanne von €6,4 bis €6,7 Mrd (bisher: €6,4 bis €6,7 Mrd) und ein GMV am oberen Ende der Spanne von €33 bis €35 Mrd (bisher: €33 bis €35 Mrd).Quelle: Guidants News https://news.guidants.com"

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Delivery Hero SE

Fazit: Trader und Anleger können für Delivery Hero weiterhin verhalten optimistisch sein, müssen jedoch auch noch einmal einen Test von ca. 100 EUR einplanen. Angesichts dieser Möglichkeit erscheint es nur bedingt sinnvoll, direkt zu den aktuell hohen Kursen knapp unterhalb von 120 EUR einzusteigen, da hier eine kurzfristige Entscheidung ansteht. Etwas anderes wäre es, wenn diese positiv ausfällt und die Aktie nachhaltig oberhalb von 120 EUR handelt. Dann könnte der Kurs direkt weiter durchstarten.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)