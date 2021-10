Delivery Hero übernimmt dänischen Essenslieferdienst Hungry

Delivery Hero übernimmt dänischen Essenslieferdienst HungryBerlin, 01.10.2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Übernahme von Hungry.dk ApS ("Hungry") bekanntgegeben.

Hungry ist ein führender dänischer Online-Marktplatz für Essenslieferungen und hat seit 2012 ein schnell wachsendes, profitables Geschäft mit einem starken Führungsteam aufgebaut. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf der umfassenden Expertise und Leidenschaft für das Kundenerlebnis. Delivery Hero unterstützt die Vision des Unternehmens bereits seit einigen Jahren. Nach früheren Investitionen in eine 44%ige Beteiligung an Hungry, hat Delivery Hero nun alle ausstehenden Anteile an dem Unternehmen erworben. Mit dieser Übernahme baut Delivery Hero seine Präsenz in den nordischen Ländern weiter aus.

