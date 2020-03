Dentsply Sirona wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Dentalprodukte-Anbieter Dentsply Sirona Inc. (ISIN: US24906P1093, NYSE: XRAY) wird unverändert 0,10 US-Dollar als vierteljährliche Dividende ausbezahlen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,40 US-Dollar zur Ausschüttung.

Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 49,24 US-Dollar (Stand: 28. Februar 2020) bei 0,81 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 10. April 2020 (Record date: 27. März 2020).

Dentsply Sirona mit Sitz in Charlotte, North Carolina, ist nach Firmenangaben der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien. Das Unternehmen bietet Produkte für die Zahn- und Mundgesundheit wie dentale Verbrauchsmaterialien und zahnmedizinische Geräte. Der Konzern ging 2016 aus der gleichgestellten Fusion zwischen Dentsply International und Sirona Dental Systems hervor. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal des Jahres 2019 einen Umsatz (GAAP) in Höhe von 962 Mio. US-Dollar nach 928 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Dabei stand ein operativer Gewinn (GAAP) von 110 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn (GAAP) von 46 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Die Zahlen zum vierten Quartal werden am 2. März präsentiert.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 12,99 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 11 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Februar 2020).

Redaktion MyDividends.de