Der bessere Kauf: Amazon vs. Target

Amazon und Target sind zwei meiner Lieblingseinzelhandelsaktien, daher wird es schwierig sein, eine Wahl zwischen ihnen zu treffen. Aber ich bin bereit, mich der Herausforderung zu stellen.

Beide Unternehmen sind erfolgreich gewachsen und haben sich angepasst, um in der sich verändernden Welt des Einzelhandels zu großen Gewinnern zu werden. Amazon hat sich über den Onlineverkauf allgemeiner Waren hinaus in Lebensmittel- und Convenience-Stores, Lieferdienste, Streaming von Video und Audio sowie Cloud-Computing-Dienste diversifiziert. Das Unternehmen hat Technologie und Dienstleistungen genutzt, um seine Angebote für Kunden zu verbessern. Für einige Kunden mit einer Mitgliedschaft bei Prime bietet Amazon eine Lieferung innerhalb von zwei Stunden an.

Das Geschäft von Target ist nicht so breit gefächert wie das von Amazon, aber beide bedienen Kunden, die allgemeine Waren und Lebensmittel einkaufen. Die Onlineverkäufe bei Target sind zweistellig gewachsen und wie Amazon hat das Unternehmen Anstrengungen unternommen, die Lieferung an die Kunden zu optimieren. Erst diesen Monat kündigte Target an, dass es Deliv kaufen werde, ein Unternehmen, das sich auf die Technologie der Last-Mile Lieferungen konzentriert.

Um herauszufinden, welche Aktie im Moment die beste ist, könnte es jedoch hilfreich sein, einen Blick darauf zu werfen, wie jedes Unternehmen mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronaviruspandemie umgeht.

Amazons Nachfrage steigt, aber auch seine Kosten

Amazon ist einer der wenigen Einzelhändler, die tatsächlich einen Nachfrageschub erlebten, da das Virus die Regierung veranlasste, Verbrauchern zu verordnen, zu Hause zu bleiben. Das Unternehmen verkündete, dass es mehr als 175.000 neue Mitarbeiter einstellen musste, um mit dem Schub Schritt halten zu können. Im ersten Quartal stieg der Nettoumsatz um 26 % auf 75,7 Milliarden Dollar.

Amazon Web Services (AWS), das Cloud-Computing-Geschäft des Unternehmens, verzeichnete einen Umsatzzuwachs von 33 % - und die Pandemie hat die Nachfrage nach Cloud-bezogenen Diensten deutlich erhöht. Beispielsweise nutzt Großbritannien AWS, um die Auslastung von Krankenhäusern und damit zusammenhängende Daten zu analysieren, und die WHO nutzt AWS, um epidemiologische Informationen aus verschiedenen Ländern zusammenzufassen.

Amazon hat im ersten Quartal keine Verkaufszahlen für seinen Lebensmittel-Lieferservice veröffentlicht, aber die Tatsache, dass es die Kapazität des Dienstes erhöht, zeigt, dass die Nachfrage vorhanden ist. Das Unternehmen erweiterte die Abholung von Lebensmitteln im Whole Foods Market von etwa 80 Geschäften auf mehr als 150 und setzte an einigen Standorten einen Plan in Gang, der sich ausschließlich auf die Vorbereitung von Onlinebestellungen zu bestimmten Zeiten konzentriert. Im vorangegangenen Quartal haben sich die Lieferaufträge des Amazon Fresh and Whole Foods Market im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

Doch wie seine Konkurrenten sieht sich Amazon aufgrund der Pandemie mit erheblichen Kosten konfrontiert. Das Unternehmen verkündete, dass es seinen gesamten Betriebsgewinn - 4 Milliarden Dollar oder mehr - im nächsten Quartal für existenzsichernde Tätigkeiten ausgeben wird, wie die Aufrechterhaltung der Mitarbeitersicherheit, die Reinigung seiner Einrichtungen sowie die Lieferungen an Kunden in einer Weise, die Social Distancing sicherstellt.

Abgesehen von den - positiven oder negativen - Auswirkungen des Coronavirus ist das Wachstumsprofil von Amazon ermutigend. Der Jahresumsatz des Unternehmens steigt seit mehr als einem Jahrzehnt. AWS, die im ersten Quartal etwa drei Viertel der gesamten Betriebseinnahmen des Unternehmens ausmachten, hat eine leichte Verlangsamung erlebt, die jedoch nicht sehr besorgniserregend ist. Bereits im Jahr 2018 verzeichneten sie einen Zuwachs im Quartalsumsatz von bis zu 49 %. Mit Umsatzsteigerungen von mehr als 30 % pro Quartal im vergangenen Jahr scheint AWS auch in Zukunft einen starken Beitrag zum Wachstum von Amazon zu leisten.

Targets Umsätze mit höheren Gewinnspannen sinken, aber der E-Commerce wächst

Target verzeichnete in den letzten Wochen ebenfalls einen Anstieg der Nachfrage, aber es ist ihm aus einem Grund vielleicht nicht so gut ergangen wie Amazon. Target verlässt sich auf margenstärkere Artikel wie Bekleidung und Accessoires, und die Verkäufe in diesen Kategorien gingen zurück. Das Management hat davor gewarnt, dass der Gewinn aus diesem Grund niedriger ausfallen könnte, wenn es am 20. Mai seine Gewinne meldet.

Sobald jedoch die Coronaviruspandemie abklingt und die Verbraucher wieder arbeiten gehen, dürften sich die Verkäufe von Bekleidung und nicht essenziellen Artikeln erholen. Und gleichzeitig werden Verbraucher, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder deren Einkommen gesunken ist, die niedrigeren Preise von Target im Vergleich zu Kaufhäusern und Fachgeschäften zu schätzen wissen.

Ein weiterer Vorteil für Target sind die Fortschritte des Unternehmens im E-Commerce. Im Jahr 2019 steigerte Target seine digitalen Verkäufe um 29 % - und das war das sechste Jahr in Folge, in dem das Wachstum im E-Commerce 25 % überstieg. Und die Verkäufe über die Filialabholung, den Drive-up-Service und die Versandkanäle stiegen im vergangenen Jahr um mehr als 90 %. Auch nach der Krise werden die Käufer Onlinebestellungen bevorzugen, worauf Target schon vorbereitet ist.

Während Target in Bereichen wie dem digitalen Verkauf und der Filialabholung expandiert, ist es dem Unternehmen auch gelungen, seine Umsätze zu steigern und seit 2017 ein jährliches Umsatzwachstum zu verzeichnen. Außerdem hat der Einzelhändler die Schätzungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie in den letzten vier Quartalen übertroffen.

All diese Faktoren - E-Commerce-Performance, jährliche Umsatzzuwächse und ein Rekord an übertroffenen Analystenschätzungen - stimmen mich optimistisch für die Zukunft von Target, sobald die schlimmsten Auswirkungen des Coronavirus vorüber sind.

Welche Aktie ist der bessere Kauf?

Wenn du mir diese Frage im März gestellt hättest, wäre meine Antwort Target gewesen. Sein Aktienkurs ist im Laufe des Jahres um 29 % gefallen, was einen hervorragenden Einstiegspunkt darstellt. Seitdem hat sich der Aktienkurs wieder erholt und ist bis heute nur um etwa 6,3 % gesunken. Obwohl ich glaube, dass sich der Kurs der Target-Aktie von hier aus weiter nach oben bewegen wird, gehe ich davon aus, dass es auf dem Weg dorthin einige Rückschläge geben wird, wenn wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronaviruspandemie besser verstehen. Und während einer dieser Abschwünge würde ich dazu tendieren, die Aktie zu kaufen.

Wie wir alle wissen, sind Amazon-Aktien nicht gerade billig - die Aktie wird mit dem 115-Fachen der Zwölfmonatsgewinne gehandelt. Die Aktien sind in diesem Jahr um 30 % gestiegen und Analysten der Wall Street prognostizieren, dass sie sich in den nächsten zwölf Monaten von hier aus um etwa 10 % nach oben bewegen können. Aber ich blicke weit über zwölf Monate hinaus. Ich denke, dass Investoren, die jetzt Aktien von Amazon kaufen und sie halten, noch Jahre in der Zukunft davon profitieren werden. Mir gefällt das Ertragswachstum, das wir Jahr für Jahr verzeichnen, die jährliche Performance von AWS und die Bemühungen von Amazon, sich seinen Platz auf dem Onlinelebensmittelmarkt zu sichern. Diese Faktoren veranlassen mich zu der Annahme, dass die Aktien weiter steigen werden, sodass sich eine heutige Investition trotz des hohen Preises lohnt.

Wenn du dich also zwischen diesen Einzelhandelsunternehmen entscheiden musst, solltest du jetzt auf den Amazon-Zug aufspringen - und später Aktien von Target erwerben.

The post Der bessere Kauf: Amazon vs. Target appeared first on The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied im Board of Directors von The Motley Fool. Adria Cimino besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

Dieser Artikel wurde von Adria Cimino auf Englisch verfasst und wurde am 17.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images