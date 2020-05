Der bessere Kauf: General Electric vs. Boeing

Der Luft- und Raumfahrtgigant Boeing und das Industriekonglomerat General Electric haben beide einen starken Rückgang ihrer Aktien erlebt. Obwohl jeder von ihnen einen ikonischen Namen hat, musst du ein wenig mehr darüber wissen, was in diesen Unternehmen vor sich geht, bevor du eine der beiden Aktien kaufst. Die Wahrheit ist, dass beide im Moment einem beträchtlichen Gegenwind ausgesetzt sind. Wenn Boeing und GE sich jedoch durch ihre jeweilige schwierige Situation kämpfen, stellt dann ein Unternehmen den besseren Kauf dar?

Der Umgang mit Gegenwind

Wenn du die Nachrichten aufmerksam verfolgst, weißt du, dass das Flugzeug Boeing 737 MAX wegen zweier Abstürze am Boden geblieben ist. Es sollte ein Hauptprodukt des Flugzeugherstellers sein und die finanziellen Ergebnisse noch Jahre in der Zukunft unterstützen. Boeing arbeitet mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um die 737 MAX wieder in die Luft zu bekommen, aber es ist bisher nicht gut gelaufen. In der Zwischenzeit haben die Fluggesellschaften Bestellungen storniert. Die Stornierungen haben wieder zugenommen, seit die Bemühungen, die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, weltweit zu wirtschaftlichen Shutdowns geführt haben. Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass der Reiseverkehr nur noch schleppend vorankommt und die Kunden von Boeing finanziell in der Klemme sitzen.

General Electric spürt auch hier den Schmerz, denn sein Luftfahrtsegment ist eine seiner profitabelsten Sparten. Dieser Geschäftsbereich baut die Triebwerke, die in Flugzeuge von Unternehmen wie Boeing eingebaut werden, und unterstützt diese Triebwerke während ihrer gesamten Nutzungsdauer mit Ersatzteilen und Service. Angesichts des Einbruchs des Luftverkehrs ist die Luftfahrt nicht mehr ganz so profitabel wie in den vergangenen Jahren. So sind beispielsweise die Margen in diesem Segment im ersten Quartal im Jahresvergleich um 6,5 Prozentpunkte gesunken. Was vielleicht noch mehr beunruhigt, ist, dass GE diese Sparte als eine der am stärksten von den Auswirkungen von COVID-19 betroffene bezeichnet, da der Reiseverkehr zum Erliegen gekommen ist, die Fluggesellschaften versuchen, Bargeld einzusparen, und die künftigen Reisegewohnheiten der Verbraucher weiterhin mit einem großen Fragezeichen behaftet bleiben. Das Management geht davon aus, dass es sich hier um einen Langzeitschaden handelt, und hob hervor, dass die verringerte Reisetätigkeit zu einem Rückgang der Triebwerkslieferungen und zu einem erheblichen Nachfragerückgang auf der äußerst lukrativen Dienstleistungsseite dieses Geschäftsbereichs geführt hat.

Während dies nur einer von vier großen Geschäftsbereichen ist, weisen zwei der verbleibenden (Strom und erneuerbare Energien) negative Margen auf. Bleibt nur noch der Gesundheitsbereich als Lichtblick. Aber der wird überschattet durch die anhaltenden Probleme des Unternehmens innerhalb seiner Finanzabteilung, die unter den früheren Führungsteams weit über ihren eigentlichen Zweck, den Kauf von GE-Produkten zu unterstützen, hinausging. Dazu gehören der Kauf und das Leasing von Flugzeugen, in die GE-Triebwerke eingebaut werden, ein Geschäft, von dem das Management erwartet, dass es wegen des starken Rückgangs der Reisetätigkeiten erheblichem Gegenwind ausgesetzt sein wird. Das Unternehmen hat jahrelang daran gearbeitet, den Finanzbereich zu bereinigen und die Geschäftsbereiche Energie und erneuerbare Energien umzukrempeln, aber es war nicht einfach. Die Fortschritte lassen sich am besten als langsam beschreiben.

Um es ganz offen zu sagen: Auch wenn ihre Namen ikonenhaft sind, so sind die Geschäfte von GE und Boeing heute alles andere als gut. Tatsächlich sind sie beide im Moment wahrscheinlich am besten als Turnaround-Aktien zu betrachten.

Und die Liste der Probleme geht weiter

Wenn man GE und Boeing aus dieser Perspektive betrachtet, sieht es danach aus, dass die meisten Investoren wahrscheinlich beide vermeiden sollten, bis es deutlichere Anzeichen für eine Verbesserung gibt. Allerdings könnten abenteuerlustigere Investoren immer noch an Bord springen, während die Unternehmen in der Hoffnung, Aktien zu niedergeschlagenen Preisen zu erwerben, kämpfen. Boeing zum Beispiel liegt rund 70 % unter seinem jüngsten Höchststand, und GE liegt um fast 90 % unter seinen Höchstständen. Aber macht diese Tatsache sie zu guten Deals?

Wie bereits erwähnt, stehen beide Unternehmen eindeutig vor großen geschäftlichen Problemen, deren Lösung Zeit und viel Mühe erfordern wird. Aber hinter dieser Geschichte verbirgt sich mehr als nur das. Zum Beispiel hat General Electric Überstunden gemacht, um die Verschuldung zu verringern. Diese Bemühungen haben es erforderlich gemacht, massive Teile des Geschäfts zu verkaufen, darunter einen großen Teil des Segments Gesundheitswesen. Dies ist ein Bereich, der sich heute gut zu halten scheint. Und selbst nach wesentlichen Veränderungen im Portfolio ist der Verschuldungsgrad des Unternehmens nach wie vor vier- bis fünfmal so hoch wie bei einigen seiner engsten Konkurrenten. Darüber hinaus hatte es im ersten Quartal einen negativen Cashflow. Es gibt viele bewegliche Elemente in dieser Zahl, aber das schnelle Aufbrauchen von Bargeld bedeutet nur, dass der Turnaround noch nicht abgeschlossen ist.

Boeing hingegen ist im Moment in keiner viel besseren Verfassung. Sicher, GE hat an mehreren Fronten mit Problemen zu kämpfen, aber zumindest verfügt das Unternehmen über ein breit diversifiziertes Geschäftsportfolio. Boeings Probleme liegen in der Luft- und Raumfahrt, die 2019 etwa 55 % des Geschäfts ausmachte. Und die Auswirkungen sind enorm, denn die Einnahmen des Segments sind im ersten Quartal um fast 50 % zurückgegangen. Das Militär-, Sicherheits- und Raumfahrtgeschäft von Boeing hält sich mit einem Rückgang von nur 10 % relativ gut, aber das ist nicht annähernd ein ausreichender Ausgleich. Hinzu kommen eine hohe Schuldenlast (der Verschuldungsgrad liegt bei etwa 0,4) und die Tatsache, dass das Unternehmen momentan seine Zinsbelastung nicht deckt. Bei COVID-19 war sogar die Rede davon, dass Boeing vielleicht eine staatliche Rettungsaktion benötigt. Das ist nicht geschehen, aber nur, weil der Luft- und Raumfahrtriese seine bereits fremdfinanzierte Bilanz weiter verschuldet hat. Das Unternehmen tut, was es tun muss, um eine schwierige Zeit durchzustehen, aber die Schritte, die es unternimmt, werden wahrscheinlich die Bemühungen um einen Turnaround verlängern.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, sieht es nicht so aus, als ob einer der beiden Industriegiganten heute in bester Verfassung wäre. Und es wird wahrscheinlich noch eine lange Durststrecke vor ihnen liegen, bevor sich ihre Geschäfte wieder verbessern. Das stärker diversifizierte Unternehmen GE hat gegenüber Boeing wahrscheinlich einen Vorteil, weil es mehr Segmente gibt, auf die man für Unterstützung zurückgreifen kann (und zumindest eines schneidet immer noch relativ gut ab). Aber das ist nicht gerade ein zwingender Grund, den Kaufknopf zu drücken, wenn es andere Industriekonzerne gibt, die nicht mit selbst zugefügten Wunden zu kämpfen haben.

Ist die eine Aktie wirklich besser als die andere?

Die ultimative Antwort in der Schlacht Boeing gegen GE ist, dass keine der beiden heute eine besonders gute Investitionsoption ist. Die meisten Investoren wären besser dran, wenn sie sich anderswo umschauen würden. Wenn du jedoch fest entschlossen bist, eines dieser vom Pech verfolgten Unternehmen zu kaufen, dann ist die Diversifizierung des GE-Geschäfts wahrscheinlich die sicherere Lösung. Aber erwarte keine schnelle Wende … beide Unternehmen werden wahrscheinlich noch mehr Schmerzen erleiden, bevor die Dinge besser werden.

The post Der bessere Kauf: General Electric vs. Boeing appeared first on The Motley Fool Deutschland.

So geht man mit einem Markt-Crash um

Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen.

Lade noch heute unseren gratis Bericht „Der Bärenmarkt-Überlebensguide“ herunter indem du hier klickst, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Reuben Gregg Brewer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Reuben Gregg Brewer auf Englisch verfasst und wurde am 16.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images