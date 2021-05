Der CEO von Velodyne Lidar, Anand Gopalan, ist Hauptredner auf der Reuters Smart Infrastructure & Energy Week

Gopalan erörtert, wie die Zusammenführung von intelligenter Infrastruktur und vernetzten und autonomen Fahrzeugen intelligente Gemeinschaften und eine sicherere Mobilität schaffen wird

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass CEO Anand Gopalan auf der Online-Veranstaltung Smart Infrastructure & Energy Week über intelligente Infrastruktur und die Konvergenz von vernetzten und autonomen Fahrzeugen sprechen wird. Gopalan wird erörtern, wie diese Konvergenz, gestützt durch Lidar-Hardware und -Software, autonome Lösungen vorantreiben kann, die einen sicheren, nachhaltigen und zugänglichen Transport sowie intelligente Gemeinden fördern.

Gopalan ist einer der Hauptredner in der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Connected and Autonomous Vehicles and the Sustainable Smart City“ („Vernetzte und autonome Fahrzeuge und die nachhaltige intelligente Stadt“), die am 25. Mai 2021 um 11:00 Uhr EDT stattfindet. Registrieren Sie sich kostenlos für die Online-Session auf der Smart Infrastructure & Energy Week, einer globalen Initiative für intelligente Transportsysteme und saubere Energielösungen, die die Transportsysteme der Zukunft vorantreiben werden.

Die Session wird sich damit beschäftigen, wie die Integration von vernetzten Fahrzeugen mit intelligenten Transportsystemen eine wesentliche Voraussetzung ist, um eine Plattform für emissionsarme autonome Lösungen zu schaffen. Neben Gopalan werden Kevin Biesty, Deputy Director für Policy im Arizona Department of Transportation, und Robert Grant, Senior Vice President für Government Affairs und Social Impact bei Cruise, an dem Panel teilnehmen. Moderiert wird die Veranstaltung von Brenna Berman, CEO bei City Tech Collaborative.

Die Veranstaltung folgt auf die Ankündigung der Intelligent Infrastructure Solution (IIS) von Velodyne in dieser Woche. Diese kombiniert Lidar-Sensoren von Velodyne mit der leistungsstarken Software für künstliche Intelligenz (KI) von Bluecity, um Verkehrsnetze und öffentliche Räume zu überwachen. IIS erfasst zuverlässige, detaillierte Verkehrsdaten über Straßenverkehrsteilnehmer, einschließlich Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern, bei gleichzeitiger Wahrung der Anonymität. Die Lösung kann die Effizienz des Verkehrs- und Personenflusses verbessern, die Nachhaltigkeit fördern und gefährdete Verkehrsteilnehmer schützen.

Die Lidar-Sensor- und -Software-Lösungen von Velodyne sorgen außerdem für sichere Mobilität in vernetzten und autonomen Fahrzeugen (Connected and Autonomous Vehicles, CAV) sowie in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Laut NHTSA haben automatisierte Fahrsysteme – sowohl CAVs als auch ADAS – das Potenzial, Unfälle zu reduzieren, Verletzungen zu verhindern und Leben zu retten. Die Behörde gibt außerdem an, dass automatisierte Fahrsysteme dazu beitragen können, den Verkehrsfluss zu beruhigen und Verkehrsstörungen zu reduzieren, wodurch Kraftstoffverbrauch und Fahrzeugemissionen gesenkt werden können.

„Der Transportsektor ist der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen in den USA – 29 Prozent laut EPA. Umweltfreundlichere Fahrzeuge und intelligente Infrastruktur schaffen Möglichkeiten, den Energieverbrauch und die CO2-Belastung zu reduzieren. Ich freue mich darauf, mit anderen Branchenführern darüber zu diskutieren, wie Regierungen und Unternehmen unsere innovativen Lidar-Lösungen nutzen können, um Fahrzeuge sicherer und effizienter zu machen und unsere Straßen in eine intelligente Infrastruktur zu verwandeln“, sagte Gopalan.

Die Smart Infrastructure & Energy Week, die von Reuters Events organisiert wird, bringt führende öffentliche Stellen mit Führungskräften aus den Bereichen Verkehr, Energie und Mobilitätsplattformen zusammen, um einen vernetzten Plan für einen nachhaltigen, emissionsarmen Transport zu erstellen. Die Agenda umfasst eine Reihe von globalen Sendungen, Webinaren, Workshops und Mobilitäts-Task-Force-Treffen.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt.

