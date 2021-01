DERMAPHARM - Aktie bringt avisierte Korrektur

Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 57,190 € (XETRA)

Das am Dienstag hier an dieser Stelle vorgestellte Korrekturszenario in den Aktien von Dermapharm ist hervorragend aufgegangen - innerhalb von nur zwei Handelstagen verlor die Aktie gut 10 % an Wert. Die Analyse vom Dienstag können Sie hier nachlesen.

Wie geht`s weiter aus charttechnischer Sicht?

Nach dem Erreichen des Korrekturziels auf der Unterseite ist ausgehend vom EMA50 im Tageschart tendenziell mit Erholungsversuchen der Käuferseite zu rechnen. In dem Falle stünden schnell wieder die jüngsten Bewegungshochs auf dem Zettel.

Ein Tagesschluss unterhalb von 55 EUR dürfte hingegen eine größere Verkaufswelle in den Bereich 48 bis 50 EUR nach sich ziehen. Die bärische Variante wird aktuell präferiert - nach der Rally der vergangenen Wochen dominieren die Abwärtsrisiken in der Aktie.

Dermapharm Holding Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)