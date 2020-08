Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - ZEW-Konjunkturerwartungen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag deutlich gefallen. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Anleihen. Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,47 Prozent auf 176,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,48 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Stimmung deutscher Finanzexperten hatte sich im August überraschend aufgehellt. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stiegen auf den höchsten Stand seit Januar 2004. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang gerechnet. Allerdings trübte sich die Beurteilung der aktuellen Lage ein.

"Viel wird in den kommenden Monaten vom weiteren Pandemiegeschehen abhängen, sowohl in Deutschland als auch weltweit", sagte Michael Holstein, Leiter Volkswirtschaft der DZ Bank. Seiner Einschätzung nach sehen die deutschen Dienstleister, die vor allem von der Binnenkonjunktur abhingen, bereits eine stetige Verbesserung. Die exportabhängigen Industriebetriebe seien derzeit noch skeptischer, sagte Holstein.

Aber auch die verbesserte Stimmung in den Vereinigten Staaten belastete die Anleihen. Der US-Präsident brachte niedrigere Steuern auf Kapitalerträge ins Spiel, das könnte Börsianern zufolge die jüngste Rally noch befeuern. Donald Trump erhofft sich davon mehr Arbeitsplätze. Zuletzt hatte die Entscheidung des US-Präsidenten, bestehende Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise per Erlass zu verlängern, für Zuversicht gesorgt. Allerdings ist umstritten, ob dies legal ist. Am Markt wird jedoch eine Einigung zwischen den Parteien im Kongress erwartet./jsl/he