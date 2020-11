Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte im frühen Handel auf 175,12 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,56 Prozent.

Marktbeobachter rechnen vorerst mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. In der Eurozone werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Erst ab dem Nachmittag ist mit mehr Kursbewegung zu rechnen, wenn in den USA zahlreiche Wirtschaftsdaten auf dem Programm stehen, darunter eine weitere Schätzung zum amerikanischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Außerdem wird am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed erwartet./jkr/stk