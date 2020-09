DEUTSCHE BANK - Die Käufer machen wieder Druck

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 45,885 € (XETRA)

Aktien haben heute einen ganz starken Tag. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt der Deutsche Aktienindex fast 2,50 % im Gewinn und selbst bei einer solchen Performance gibt es noch einige Aktien, die das toppen können. Dazu gehört auch Daimler. Diese wird derzeit ca. 4 % über ihrem Schlusskurs vom vergangenen Freitag gehandelt.

Dank der heutigen Kursgewinne scheinen auch kurzfristig die Bullen in der Daimler-Aktie zurück zu sein, nachdem diese Mitte September das Ruder an die Bären übergeben haben. Mit dem neuen Rallyhoch bei 47,15 EUR setzten damals Gewinnmitnahmen ein, die den Aktienkurs bis auf 43,08 EUR drückten. An der dortigen Trendlinie prallte der Kurs nach oben ab und konsolidierte in der letzten Woche zunächst seitwärts.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Auf zu neuen Hochs!

Heute nun scheint der Knoten geplatzt zu sein, so dass die Aktie den Aufwärtstrend fortsetzen kann. Im Rahmen dessen wären jetzt Gewinne auf 49-50 EUR möglich. Mittelfristig könnte es auch darüber hinaus gehen, wobei auf dem Weg nach oben immer wieder auch Konsolidierungen einzuplanen sind.

Ein Auge sollten Käufer zudem auf das aktuelle Zwischentief bei 43,08 EUR haben. Ein Ausbruch darunter würde zu einer Trendverletzung führen und könnte in der Aktie eine größere Korrektur nach sich ziehen. Dabei wären Abgaben auf 40,50 EUR möglich. Auch Kurse darunter sind nicht gänzlich ausgeschlossen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Daimler AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)