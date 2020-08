DEUTSCHE BANK - Endlich geschafft!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 8,434 € (XETRA)

Heute früh läutete bei mir der Guidants-Kursalarm für die Deutsche-Bank-Aktie. Damit war klar, dass der Aktienkurs über den letzten kurzfristigen Widerstand bei knapp 8,40 EUR ausgebrochen ist. An diesem bissen sich die Käufer in der laufenden Woche zunächst die Zähne aus und drei Tage notierte die Aktie direkt unterhalb dieser Herausforderung. Heute, pünktlich vor dem Wochenende scheint man endlich genug Kraft zu haben, diese Hürde hinter sich zu lassen.

Ideal wäre es natürlich, den aktuellen Ausbruch per Tagesschlusskurs zu bestätigen. Aber auch ohne eine solche Bestätigung zeigt sich in der Aktie ein kurzfristig bullisches Umfeld. Die Kurse könnten in den nächsten Tagen auf den Widerstand bei 9,201 EUR zusteuern. Dort besteht kurzfristig die Gefahr von Gewinnmitnahmen und weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 10,37 EUR wird erst dann frei, wenn der dortige Widerstand aus dem Weg geräumt wird.

Richten wir den Blick auf die andere Seite der Medaille, scheinen den Käufern in der Deutschen-Bank-Aktie einige Unterstützungen zur Verfügung zu stehen, um kurzfristige Korrekturen zu beenden, ohne dass es gleich zu einer bärischen Trendwende kommt. Dabei jetzt beispielsweise wieder der EMA sich zu nennen, der im August umkämpft gewesen ist. Darunter folgt dann mit dem EMA 200 und den Preisbereich bis hin zu 7,30 EUR eine mittelfristig wichtige Unterstützungszone. Bei Bruch dieser sollten Investoren in der Aktie zunehmend vorsichtig werden, da dann auch mittelfristige Trendindikationen ins Bärenlager wechseln.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)