DEUTSCHE BANK - Machen die Bullen weiter?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 8,657 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Bank fiel am 16 März 2020 auf ein Tief bei 4,45 EUR. Dort startete eine Erholung, die zunächst in einem bärischen Keil ablief. Am 02. Juni gelang im zweiten Versuch der Ausbruch über die Keiloberkante, was zu einer Beschleunigung der Rally auf ein Hoch bei 9,20 EUR führte. Damit drang die Aktie in das Gap vom 24. Februar 2020 ein.

Zuletzt setzte die Aktie aber wieder zurück. Gestern fiel sie in der Eröffnung in den alten Bärkeil zurück, erholte sich aber schnell wieder. Im heutigen Handel setzt die Aktie diese Rally fort.

Kurzfristig weiter aufwärts

Die Aktie der Deutschen Bank könnte in den nächsten Tagen weiter anziehen. Ein Anstieg in Richtung 9,20 EUR bzw. 9,40 EUR, um das Gap vom 24. Februar 2020 zu schließen, ist möglich. Eine Ausdehnung der Rally an den Abwärtstrend seit August 2015 bei aktuell ca. 10,00 EUR erscheint möglich. Wichtig ist, dass die Aktie nicht mehr unter das gestrige Tagestief bei 7,82 EUR abfällt. Denn ein Rückfall darunter würde den aktuellen Aufwärtsimpuls abwürgen.

