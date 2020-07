Deutsche Bank nimmt HSBC mit 'Sell' wieder auf - Ziel 335 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere der HSBC mit einem Kursziel von 335 Pence mit "Sell" wieder aufgenommen. Analyst Jonathan Jayarajan zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie skeptisch für britische Banken. Er begründete seine Haltung mit unklaren Aussichten für die Entwicklung der Zinsen in Großbritannien und den USA sowie der Arbeitslosigkeit./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 06:28 / GMT

