Deutsche Bank platziert Milliardenanleihe

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank hat mit ihrer neuen Nachranganleihe mehr als eine Milliarde Euro eingesammelt.

Die Anleihe habe ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und stärke die Kapitalposition, teilte das größte deutsche Geldhaus am Mittwoch mit. Mit dieser Transaktion habe das Institut alleine in diesem Jahr bereits mehr als neun Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen und über 60 Prozent des jährlichen Refinanzierungsplans gedeckt.

Bei der Anleihe handelt es sich um eine sogenannte Additional-Tier1-Anleihe (AT1), also eine Nachranganleihe. Solche Wertpapiere werden in der Regel von Banken herausgegeben. Sie funktionieren wie klassische Unternehmensanleihen, nur dass ihre Gläubiger im Falle einer Insolvenz erst später - nachranging - bedient werden. Aufgrund ihres Risikos sind diese Wertpapiere höher verzinst. Sie haben außerdem eine unendliche oder sehr lange Laufzeit, können aber nach einer gewissen Zeit getilgt werden.

Die nun emittierte AT1-Anleihe ist mit 4,625 Prozent verzinst und läuft bis zum 30. April 2028, wie die Deutsche Bank mitteilte. Eine im Februar 2020 herausgegebene AT1-Anleihe in ähnlich großem Volumen hatte einen Zinskupon von 6,0 Prozent.