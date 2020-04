Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Börse auf 155 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Börse nach einer Telefonkonferenz mit dem Management angesichts der Viruskrise von 162 auf 155 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe im ersten Quartal extrem starke Handelsvolumina verzeichnet, was dem Unternehmen helfe, die 2020er-Ziele zu bekräftigen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Aussagen zu den langfristigen Wachstumsinitiativen, zur operativen Robustheit, zu Übernahmen und zur Dividende für 2019 hätten ausgesprochen zuversichtlich gestimmt. Trotzdem habe er aber wegen eines niedrigeren Nettozinsertrags seine Schätzungen für 2021 gesenkt./ajx/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 06:00 / GMT

