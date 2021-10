Deutsche Bank treibt Ausdünnung des Postbank-Filialnetzes voran

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank macht Dampf bei der geplanten Ausdünnung ihrer Postbank-Filialen.

"Wir wollen von heute etwa 750 Filialen bis Ende 2023 auf ein Zielbild von 550 Filialen gehen", zitierte das "Handelsblatt" am Dienstag den für die Filialen und den mobilen Vertrieb der Marken Deutsche Bank und Postbank verantwortlichen Manager, Philipp Gossow. "Dazu haben wir mit der Deutschen Post eine Vereinbarung geschlossen, die es uns ermöglicht, die Schließung von 100 Filialen vorzuziehen, die sonst erst in den Jahren 2024 und 2025 erfolgt wäre."

Geldhäuser haben wegen des Kostendrucks durch den scharfen Wettbewerb und der Strafzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Filialnetze zuletzt kräftig verschlankt. Auch die zunehmende Digitalisierung der Bankgeschäfte, was sich durch die Corna-Pandemie noch einmal beschleunigt hat, ist ein treibender Faktor. Allein im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Bundesbank mehr als 2500 inländische Bankfilialen geschlossen. Dabei schrumpfte das Filialnetz der Großbanken besonders kräftig.

Gossow will auf mittlere Sicht Postbank-Kunden auch über andere Wege ansprechen. "Perspektivisch wollen wir auch in der Postbank die Videoberatung von Kunden einführen", sagte Gossow dem Blatt. Derzeit würden Mitarbeiter dazu mit der notwendigen technischen Infrastruktur ausgerüstet, ergänzte er. Einen konkreten Starttermin für die Videoberatung in der Postbank gebe es aber noch nicht.