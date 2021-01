DEUTSCHE BANK - Wichtige Kreuzunterstützung naht

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 9,294 € (XETRA)

Unterhalb des mittelfristigen Widerstands bei 10,37 EUR hat die Deutsche Bank-Aktie in den letzten Monaten einen stabilen Aufwärtstrend entwickelt und dessen erstes signifikantes Kursziel bei 9,68 EUR Ende November erreicht. Nach der Methode zur Ermittlung von Kurszielen und Potenzialen mittels Fibonacci-Projektionen, stünde bei einer Fortsetzung des Trends jetzt die 10,37 EUR-Marke auf der Agenda - also just der Bereich des Vorjahreshochs.

Allerdings schwächelte die Aktie zuletzt und droht jetzt ein weiteres Mal unter den Support bei 9,20 EUR zurückzufallen. Damit wäre der Anstieg seit Ende Dezember gestoppt und die Chance auf einen Angriff auf die 10,37 EUR-Marke vergeben. Zudem wäre auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und damit auch im großen Bild Abwärtsdruck erzeugt. In diesem Fall sollte man sich auf eine Korrektur bis 8,47 EUR einstellen, ehe der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen könnte. Darunter wäre bereits ein starkes Verkaufssignal aktiviert und ein Einbruch bis 7,35 EUR denkbar.

Dreht die Aktie der Deutschen Bank dagegen vor dem Bereich um 9,20 EUR nach Norden ab, müsste im nächsten Schritt die Kursbarriere bei 9,80 EUR aus dem Weg geräumt werden, um anschließend die Zielmarke bei 10,37 EUR in Angriff zu nehmen. An dieser Stelle wäre eine deutliche Gegenbewegung zu erwarten.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)