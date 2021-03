Deutsche Beteiligungs AG: Neue Prognose weiß zu begeistern – Aktie auf Jahreshoch

Die Deutsche Beteiligungs AG kann heute am Markt mit einer frischen Prognose punkten. Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2020/2021 hat das Unternehmen den Anlegern bereits am Freitagabend ein Konzernergebnis von 70 bis 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bisher war man von 40 bis 45 Millionen ausgegangen. Jefferies-Experte Analyst Tom Mills stockte daraufhin sein Kursziel auf 47 Euro auf.

Nach der Prognoseerhöhung haben die Papiere des SDax-Absteigers heute in der Spitze zweistellig zugelegt. Nach der ersten Handelsstunde gewannen sie gut 11 Prozent auf 39,60 Euro und kehrten damit zurück an das Zwischenhoch von Ende Februar.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

