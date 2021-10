Deutsche Pfandbriefbank will weitere Dividende ausschütten

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001) will den Aktionären im Rahmen einer noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer weiteren Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 0,32 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Freitag berichtet wurde.

Die Deutsche Pfandbriefbank begründet die Entscheidung mit dem Aufheben der Restriktionen der EZB bezüglich Dividendenzahlungen der von ihr beaufsichtigten Banken per 30. September 2021. Insgesamt ergäbe dies, zusammen mit der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 12. Mai 2021 beschlossenen und bereits ausgeschütteten Dividendenzahlung von 0,26 Euro je Aktie eine Dividende von 0,58 Euro für das Geschäftsjahr 2020. Die außerordentliche Hauptversammlung, die über die Erhöhung der Dividendenzahlung zu befinden hat, soll voraussichtlich noch im Dezember 2021 stattfinden. Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Die Aktie ist seit dem 16. Juli 2015 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Preisspanne der Aktie lag bei 10,75 bis 12,75 Euro. Die Zuteilung lag bei 10,75 Euro. Redaktion MyDividends.de