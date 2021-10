DEUTSCHE POST - EMA200 im Fokus

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 52,920 € (XETRA)

Die Aktie des Logistikkonzerns war einer der besten Performer im DAX$0 in den ersten neun Kalendermonaten - wie geht`s hier weiter?

EMA200 im Fokus

Nach der Mega-Rally bis auf 61 EUR setzte im September eine (überfällige) Korrekturbewegung ein. Diese führte den DAX-Wert zuletzt an den viel beachteten EMA200 im Tageschart.

Diese Unterstützungsmarke bei aktuell 51,95 EUR könnte nun bereits Start der nächsten Kaufwelle Richtung 55 - 56 EUR werden. Dort befindet sich allerdings ein signifikanter Widerstandsbereich der nicht so ohne weiteres geknackt werden sollte. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 51 EUR dürfte hingegen eine Fortsetzung der September-Korrektur nach sich ziehen. In dem Falle wäre Luft bis an das 38,2 %-Retracement um 45 bis 46 EUR.

Fazit: So lange der EMA200 im Tageschart hält, dürfen die Bullen (noch) von einer direkten Trendfortsetzung auf der Oberseite träumen.

Deutsche Post Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)