DEUTSCHE POST- Kurzfristig heiß gelaufen

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 35,380 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Post fiel am 18. März 2020 auf ein Tief bei 19,10 EUR zurück. Dort drehte die Aktie stark nach oben. Nach dem Konsolidierungstief vom 27. März bei 22,23 EUR entwickelte sich ein Trendkanal.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Innerhalb dieses Kanals durchbrach die Aktie am 06. Juli 2020 ihren langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Dezember 2017. Am 17. Juni überwand der Wert den Widerstand bei 35,00 EUR, also das Hoch aus dem Dezember 2019. Anschließend legte der Aktienkurs weiter zu. Aber Dynamik war kaum noch zu sehen. Am Dienstag notierte die Aktie im Hoch bei 35,89 EUR.

Wo bieten sich neue Chancen?

Insgesamt macht das Chartbild der Deutschen Post einen bullischen Eindruck. Ein Anstieg an das Allzeithoch bei 41,36 EUR ist auf mittlere Sicht durchaus möglich. Kurzfristig muss allerdings mit weiteren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Diese könnten entweder bis ca. 35,00 EUR oder sogar ca. 33,31-33,00 EUR gehen. Im zweiten Fall wären diese Abgaben ein Pullback an den gebrochenen langfristigen Abwärtstrend. Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall unter 32,18 EUR. Kommt es dazu, könnte eine größere Korrektur in Richtung 28,90 EUR starten.

Zusätzlich lesenswert:

HELLOFRESH - Perfektes Timing

MERCK KGaA - Nur ein kleiner Rücksetzer?

Deutsche Post

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)