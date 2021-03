DEUTSCHE TELEKOM - Aktie im Rallymodus

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 17,040 € (XETRA)

Die Deutsche Telekom befindet sich seit dem Tief bei 12,58 EUR aus dem März 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei brach sie am 12. März 2021 über den wichtigen Widerstandsbereich um 16,25 EUR aus. In den letzten Tagen behauptete sich die Aktie über diesem Trend.

Im heutigen Handel bricht der Wert über den Widerstand bei 16,93 EUR aus. Diese Marke stellte bisher das Hoch in der Rally seit März 2020 dar.

Im sehr langfristigen Bild befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom in einer Seitwärtsbewegung. Die obere Begrenzung wird durch eine steigende Trendlinie über die Hochpunkte aus den Jahren 2004 und 2017 gebildet und verläuft aktuell bei ca. 18,53 EUR.

Geht die Rally noch weiter?

Das Chartbild der Aktie der Deutschen Telekom macht einen bullischen Eindruck. Dieser wird heute mit dem neuen Hoch bestätigt. Die Rally kann also noch einige Tage anhalten. Das nächste größere Ziel ist die obere Begrenzung der riesigen Seitwärtsbewegung, also ca. 18,53 EUR.

Ein Rückfall unter 16,25 EUR wäre unschön, aber kein Drama. Allerdings müsste in diesem Fall mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 15,72,-15,57 EUR gerechnet werden. Aber mittelfristige bestünden dann immer noch Chancen auf eine Rally gen 18,53 EUR. Erst im Falle eines Tagesschlusskurses unter 15,57 EUR würde sich das Chartbild massiv eintrüben.

