DEUTSCHE WOHNEN - DAX-Neuling im Chart-Check

Seit gut einer Woche ist die Aktie der Deutschen Wohnen im DAX gelistet und hat die Aktie der Lufthansa ersetzt. Die Deutsche Wohnen ist damit neben Vonovia der zweite im DAX gelistete Immobilienkonzern. Der Bestand umfasst rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtwert von ca. 24,2 Mrd. EUR sowie Pflegeimmobilien mit 12.200 Pflegeplätzen und Appartements im Wert von 1,3 Mrd. EUR. Über 70 % der Immobilien liegen in der deutschen Hauptstadt Berlin.

Die Aktie der Deutschen Wohnen hat sich langfristig sehr gut entwickelt. Anfang des Monats spikte sie kurz nach oben, wurde aber schnell wieder abverkauft. Die Konsolidierung ist nach dem Run seit März aber durchaus als gesund einzustufen. Interessant ist, dass das wichtige Unterstützungslevel zwischen 39,46 und 38,87 EUR in den vergangenen Wochen stets verteidigt wurde. Dort notieren neben einem langfristige Ausbruchsniveau auch das letzte Zwischentief im Chart und der EMA50.

Dieses Unterstützungscluster könnte als Fundament für eine weitere Aufwärtswelle dienen, die den Wert zurück an das Allzeithoch bei 43,88 EUR hievt. Als Zwischenziel dient das Hoch bei 41,30 EUR.

Bricht der Wert dagegen durch den EMA50, wird eine Ausdehnung der Konsolidierung wahrscheinlich. In diesem bärischen Szenario könnte die Aktie über die Sommerwochen eine Kurslücke im Chart bei 35,80 EUR in Angriff nehmen und schließen. Interessant wäre in diesem Fall, dass die Bewegung von März bis Juni auch zur Hälfte korrigiert wäre. Anschließend könnten die Bullen wieder das Ruder übernehmen. Größerer Schaden entsteht dagegen, wenn das Retracement bei 33,85 EUR unterboten wird.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,17 1,13 1,12 Ergebnis je Aktie in EUR 4,27 1,45 1,42 KGV 9 27 28 Dividende je Aktie in EUR 0,90 0,95 0,96 Dividendenrendite 2,26 % 2,39 % 2,40 % *e = erwartet

