Deutsche Wohnen: Kommt der Übernahme-Deal mit Vonovia zustande? Annahmequote nach Fristende noch unter 50 Prozent

Aktien der Deutschen Wohnen sind am Freitagvormittag um über 3 Prozent an das tiefste Niveau seit zwei Monaten zurück gefallen. Einem Börsianer zufolge macht man sich am Markt nach einem Medienbericht Sorgen um das Zustandekommen des Deals mit Vonovia . Mit der Sache vertraute Akteure sähen ihn gefährdet, hieß es. Vonovia-Aktien drehten knapp unter dem April-Hoch ab ins Minus.

Am Dienstag lag die Annahmequote für die Übernahmeofferte von Vonovia mit rund 37,5 Prozent unter der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent. Die Annahmefrist endete am Mittwoch um Mitternacht. Seither gab es keine aktuellen Informationen von den Unternehmen. Wie üblich dürfte es allerdings eine Nachfrist zum Andienen der Aktien geben und gerade Fonds dienten ihre Papiere oftmals erst gegen Fristende an.

onvista-Redaktion: Die mögliche Übernahme bleibt ein attraktives Szenario, da die Kartellbehörden grünes Licht gegeben haben und ein Zusammenschluss für eine größere Diversifizierung der Immobilien, bessere Kostensynergien und eine stärkere Stellung am Markt sorgen würden. Es ist jedoch bereits viel Fantasie in die Übernahme-Idee geflossen, nun muss abgewartet werden, ob der Deal wirklich zustande kommt.

