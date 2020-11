Deutschland sagt Afghanistan 430 Millionen Euro Hilfe im Jahr zu

Berlin/Genf (Reuters) - Die Bundesregierung will Afghanistan bis 2024 mit 430 Millionen Euro im Jahr unterstützen.

Dazu müsse das Land sich dem Friedensprozess verpflichten, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag auf einer virtuellen Geberkonferenz. Entwicklungsminister Gerd Müller sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) laut Vorabbericht, 250 Millionen Euro des Gelds kämen aus dem Haushalt seines Ministeriums. "Unsere Unterstützung für Afghanistan ist an Bedingungen geknüpft", ergänzte er. "Jede afghanische Regierung muss grundlegende Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit respektieren, die Korruption bekämpfen und die Umsetzung von Reformen weiter vorantreiben."

Wie ebenfalls auf der Konferenz bekanntwurde, will die EU Afghanistan in den kommenden vier Jahren wieder 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Nato entscheidet im Februar, ob sie ihren Einsatz fortsetzt oder das Land noch im Frühjahr verlässt. Die USA haben mit dem gestürzten radikal-islamischen Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das den schrittweisen Rückzug aller Streitkräfte bis Ende 2021 in Aussicht stellt. Im Gegenzug verpflichteten sich die Taliban unter anderem zu Friedensgesprächen, die jedoch ins Stocken geraten sind.