Devisen: Euro bei knapp 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montagmorgen weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar und damit geringfügig weniger als am Freitagabend. Die Lage am Devisenmarkt war zunächst ruhig. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0904 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart blicken die Anleger auf deutsche Konjunkturdaten. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima, das die Stimmung in deutschen Unternehmen beschreibt. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise wird zwar mit einer Aufhellung gerechnet, allerdings von sehr niedrigem Niveau aus./bgf/la/stk