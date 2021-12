Devisen: Euro legt zum US-Dollar weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im späten Handel in den USA die Gewinne zum US-Dollar fortgesetzt. Zuletzt wechselte die Gemeinschaftswährung mit 1,1350 Dollar die Besitzer. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1299 (Dienstag: 1,1256) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8850 (0,8884) Euro gekostet.

Dem Devisenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. Es wurden weder in den USA noch in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Für Verunsicherung sorgt weiter die Corona-Lage. Laboruntersuchungen zur Wirkung von Corona-Impfstoffen gegen Omikron deuten auf eine schwächere Abwehrreaktion gegen die neue Variante hin. Allerdings gewähren nach Angaben der Impfstoffhersteller drei Dosen ihres Produktes weiter einen guten Schutz.

Unter Druck stand das britische Pfund. Zum US-Dollar etwa rutschte das Pfund vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr. Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte am Abend eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen an. Zuvor hatte die "Financial Times" über entsprechende Pläne berichtet./bek/jha/