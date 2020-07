Devisen: Euro steigt in Richtung 1,13 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1285 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1224 Dollar festgesetzt.

Marktteilnehmer erklärten die Euro-Gewinne vor allem mit der überwiegend freundlichen Aktienmarktstimmung in Asien. Nach wie vor wägen die Anleger die Chancen einer wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise gegen das Risiko neuer Infektionswellen ab. Insbesondere in den USA ist die Lage nach wie vor angespannt.

An Konjunkturdaten werden zu Wochenbeginn in der Eurozone Auftragsdaten aus der deutschen Industrie erwartet. Für den Berichtsmonat Mai wird mit einer starken Erholung nach dem drastischen Einbruch in der Corona-Krise gerechnet. In den USA steht mit dem ISM-Index für die Dienstleister ein wichtiger konjunktureller Frühindikator an./bgf/jha/