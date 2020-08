Devisen: Eurokurs nähert sich seinem jüngsten Höchststand an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag seinem jüngsten zweijährigen Höchststand angenähert. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1915 US-Dollar. Anfang August hatte der Euro mit 1,1917 Dollar seinen höchsten Stand seit gut zwei Jahren erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1853 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar gab zu allen wichtigen Währungen nach. Fachleute nennen mehrere Gründe für die Schwäche, darunter die fallenden Kapitalmarktzinsen in den USA, den politischen Streit über neue Corona-Hilfen in den Vereinigten Staaten sowie die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. Der Euro profitiert seinerseits von der Aussicht auf ein stärkeres fiskalisches Zusammenwachsen der Europäischen Union.

Am Vormittag standen in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen aus der Bauwirtschaft veröffentlicht./jsl/bgf/jha/