DEXCOM - Das ist richtig stark

Die Dexcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung hat nach dem Korrekturtief bei 318,45 USD vom 13. Mai 2021 noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Am 23. Juli 2021 gelang erstmals ein Anstieg über das Allzeithoch bei 456,23 USD aus dem August 2020. Anschließend schoss der Wert auf 527,10 USD nach oben.

Nach einem kleinen Rücksetzer durchbrach die Aktie am 31. August dieses Hoch. Inzwischen hat sich der Wert deutlich darüber etabliert. Es kam sogar zu einem Rücksetzer auf das alte Hoch. Gestern markierte der Wert ein neues Allzeithoch und zeigt damit relative Stärke gegenüber dem Nasdaq 100.

Rally kann weitergehen

Die Rally in der Dexcom-Aktie kann direkt weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 619,47 USD ist kurzfristig möglich. Dieses ziel lässt sich aus der Korrektur ab August 2020 ableiten. Ein Rückfall unter 547,12 USD wäre ein erster kleiner Rückschlag für die Bullen. Im Falle eines Rückfalls unter 527,10 USD müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 487,00 USD und an das alte Allzeithoch bei 456,23 USD gerechnet werden.

