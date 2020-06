DGAP-Adhoc: Achiko Limited vereinbart Kapitalerhöhung über 4 Millionen USD (deutsch)

Achiko Limited vereinbart Kapitalerhöhung über 4 Millionen USD

Zürich, 17. Juni 2020 - Achiko Ltd. (ISIN KGY0101M1024), ein an der Schweizer Börse SIX gelistetes FinTech-Plattform-Unternehmen, meldet die erfolgreiche Zeichnung von Aktien im Wert von 2 Millionen USD zu einem Preis von 1 USD pro Aktie durch PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNC"). Zusätzlich wurde mit einer anderen Partei ein Term Sheet über weitere 2 Millionen USD unterzeichnet, mit einem Zeithorizont von 20 Tagen.

MNC ist einer der grössten Konzerne Indonesiens, tätig in den Bereichen Medien, Finanzdienstleistungen und Immobilien. Die Gruppe ist vor allem bekannt für ihre Medienwerte wie RCTI und MNCTV, die gemeinsam in Sachen Reichweite und Produktion den indonesischen Markt im Bereich TV und Radio dominieren.

Die Ankündigung folgt auf die erzielten Fortschritte der Achiko-Plattform und Teman Sehat, der vertikalen Marktanwendung, die Regierungen eine Lösung bietet, um auf die Covid-19-Pandemie zu reagieren. Diese Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfordert Innovationen bei Tests und Telemedizin-Ökosystemen. Achiko beabsichtigt, die anderen Plattformapplikationen in den Bereichen Verbraucherkredit, Games und Unterhaltung und weitere Dienstleistungen später im Jahr fortzuführen, basierend auf den Marktbedingungen.

Die aus der Kapitalerhöhung zufliessenden Mittel werden für die Vermarktung und Förderung der Plattform verwendet sowie als allgemeines Betriebskapital.

Über Achiko Achiko (ISIN KGY0101M1024), gegründet 2018, ist ein Plattformunternehmen, das an der SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SWX) kotiert ist. Achiko besitzt und unterhält Technologien, die Konsumenten Bezahldienstleistungen ermöglichen, Aktivitäten anbieten und durch eine Reihe von fesselnden Social-Features zu einem «place to be» werden. Social- und Gaming-Features werden im Q3 und Q4 2020 zur Plattform hinzugefügt.

Achiko verfeinert seine Technologie und den Betrieb zuerst in Indonesien und dehnt das Angebot anschliessend auf weitere Länder aus. Das Ziel ist es, Dienstleistungen über eine breite Auswahl an Branchen direkt oder indirekt anzubieten, etwa Game-Zahlungen, Buy Now / Pay Later-Dienstleistungen, e-Commerce-Dienstleistungen und weitere.

Achiko verfügt über signifikante Aktionäre wie die MNC Group, die grösste Medienfirma in Südostasien. Unter den Aktionären ist ebenfalls MOX, die grösste Risikokapitalfirma von China und eine der drei grössten Risikokapitalfirmen im Mobile-Sektor.

Weitere Informationen finden Sie unter investor.achiko.com.

Disclaimer This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko Ltd. and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko Ltd. to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko Ltd. is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

