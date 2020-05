AutoBank AG: Die Adesion Leasing GmbH bringt ihr Neugeschäft in eine Kooperation mit der LeaseForce AG ein. Das Neugeschäft in der Adesion Leasing GmbH wird zum 31. Mai 2020 eingestellt.

^ DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung AutoBank AG: Die Adesion Leasing GmbH bringt ihr Neugeschäft in eine Kooperation mit der LeaseForce AG ein. Das Neugeschäft in der Adesion Leasing GmbH wird zum 31. Mai 2020 eingestellt.

Die Adesion Leasing GmbH bringt ihr Neugeschäft in eine Kooperation mit der LeaseForce AG ein. Das Neugeschäft in der Adesion Leasing GmbH wird zum 31. Mai 2020 eingestellt. Die Autobank AG hält gegenwärtig an der adesion Leasing GmbH, einer Leasinggesellschaft mit Sitz in Oberhaching (Deutschland), einen Anteil von 49,5% der Kapitalanteile und Stimmrechte. Die adesion Leasing GmbH ist Kreditkunde der Autobank AG. Die Autobank AG betreibt den Ankauf von Leasingforderungen im Zuge des Forfaitierungsgeschäfts. Die Geschäftsführung der adesion Leasing GmbH hat beschlossen, das Neugeschäft zum 31. Mai 2020 einzustellen. Die BaFin-Lizenz wird die adesion Leasing GmbH voraussichtlich zum 30. Juni 2020 zurückgeben. Für das Neugeschäft der adesion Leasing wurde ein Kooperationsvertrag mit der LeaseForce AG am 7.5.2020 abgeschlossen. Eine Verprovisionsierung des Neugeschäfts wurde vereinbart, ebenso entsprechende Refinanzierungs- und Forfaitierungsmöglichkeiten durch die AutoBank AG. Die Leaseforce AG ist eine banken- und herstellerunabhängige, inhaber-geführte Leasinggesellschaft. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem führenden Partner des Mittelstands bei Investitionen in Innovation, Ausrüstung und Produktionsumgebungen entwickelt. Das Leistungsspektrum der Leaseforce AG umfasst die Bereiche Leasing, Mietkauf und hoch individuelle Mobilien-Finanzierung. Auswirkungen dieser Maßnahme auf die bilanzielle Situation der Autobank AG werden derzeit geprüft.

