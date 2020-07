DGAP-Adhoc: Bastei Lübbe AG: Beteiligungserwerb an der Bastei Lübbe AG durch Zeitfracht Gruppe (deutsch)

Bastei Lübbe AG: Beteiligungserwerb an der Bastei Lübbe AG durch Zeitfracht Gruppe

Bastei Lübbe AG: Beteiligungserwerb an der Bastei Lübbe AG durch Zeitfracht Gruppe

08.07.2020 / 19:21 CET/CEST

Der Vorstand der Bastei Lübbe AG wurde in einem Gespräch mit der Geschäftsführung der Zeitfracht GmbH & Co. KG darüber informiert, dass die Zeitfracht Gruppe aus strategischen Gründen an dem Erwerb einer Beteiligung an der Bastei Lübbe AG interessiert sei und bereits Aktien der Bastei Lübbe AG erworben habe. Denkbar sei der Erwerb von 25 % der Aktien, gegebenenfalls auch einer größeren Beteiligung. Nähere Details über die Umsetzung und die möglichen Konditionen des Beteiligungserwerbs wurden nicht diskutiert. Dem Vorstand liegen derzeit keine weiteren wesentlichen Informationen über die Absichten der Zeitfracht Gruppe vor.

Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 - 20
51063 Köln
Deutschland

ISIN: DE000A1X3YY0

WKN: A1X3YY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1089679

