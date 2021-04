Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Wesentliche vorläufige Ergebniskennzahlen der BMW AG für das erste Quartal 2021 über Markterwartungen

Die BMW AG konnte im ersten Quartal 2021 den Absatz in allen großen Weltregionen, vor allem in China, und bei allen Marken steigern. Daneben haben positive Mix- und Preis-Effekte sowie eine ebenfalls hohe Nachfrage nach Gebrauchtwagen dazu beigetragen, dass die wesentlichen Ergebniskennzahlen der BMW AG in diesem aktuell positiven Umfeld über den Markterwartungen liegen.

Auf der Basis vorläufiger Zahlen für das erste Quartal 2021 liegt das EBIT des Segments Automobile bei 2.236 Mio. EUR (Q1 2020: 229 Mio. EUR), das EBT des Segments Finanzdienstleistungen bei 787 Mio. EUR (Q1 2020: 484 Mio. EUR) und das Konzern EBT bei 3.757 Mio. EUR (Q1 2020: 798 Mio. EUR). Die EBIT-Marge im Segment Automobile beläuft sich auf 9,8% (Q1 2020: 1,3%).

Von dieser positiven operativen Ergebnisentwicklung und der weiterhin fokussierten Steuerung des Working Capital hat der Free Cash Flow im Segment Automobile profitiert und bewegt sich mit 2.522 Mio. EUR (Q1 2020: -2.218 Mio. EUR) über den Markterwartungen.

Die Definitionen der genannten Kennzahlen finden Sie im BMW Group Bericht 2020 auf den Seiten 327 und 328. Weitere Details werden in der Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 am 07.05.2021 veröffentlicht.

