DGAP-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home erhält bundesweite Sportwettenkonzession für Deutschland (deutsch)

bet-at-home.com AG: bet-at-home erhält bundesweite Sportwettenkonzession für Deutschland

^ DGAP-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Rechtssache bet-at-home.com AG: bet-at-home erhält bundesweite Sportwettenkonzession für Deutschland

02.11.2020 / 20:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das Regierungspräsidium in Darmstadt hat am 02. November 2020 dem Antrag der bet-at-home.com Internet Ltd. auf eine bundesweite Konzession für Sportwetten in Deutschland stattgegeben.

Wesentliche Lizenzbedingungen:

* Monatliches Einsatzlimit von 1.000 Euro pro Kunde, das auf 10.000 Euro sowie bei einer limitierten Kundenanzahl auf 30.000 EUR erhöht werden kann, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind und bestimmte Verlustgrenzen eingehalten werden

* Ein mit der Behörde abgestimmtes Wettprogramm - Verbot von Ereigniswetten

* Vorläufige Einzahlungslimits bis zum Abschluss der Kundenverifizierungsprozesse

* Anschluss an Datenbanken (zentrale Spielersperrdatenbank, Safe Server)

* Aufnahme bestimmter Spielerschutzanforderungen durch den Konzessionsinhaber

"Wir begrüßen es sehr, dass bet-at-home nunmehr zu den Konzessionsinhabern in Deutschland zählt", so Franz Ömer, Vorstand der bet-at-home.com AG.

Über bet-at-home.com:

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit 5,3 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.06.2020 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger Head of Investor Relations +49 211 179 34 770 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag

02.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 17934 770 Fax: +49 211 17934 757 E-Mail: ir@bet-at-home.com Internet: www.bet-at-home.ag

ISIN: DE000A0DNAY5

WKN: A0DNAY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1144871

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1144871 02.11.2020 CET/CEST

°