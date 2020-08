DGAP-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernverlust vor Steuern im 1. Halbjahr 2020 bei 30,3 Mio. EUR (deutsch)

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernverlust vor Steuern im 1. Halbjahr 2020 bei 30,3 Mio. EUR

^ DGAP-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernverlust vor Steuern im 1. Halbjahr 2020 bei 30,3 Mio. EUR

26.08.2020 / 10:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Konzernverlust vor Steuern im 1. Halbjahr 2020 bei 30,3 Mio. EUR

Hamburg, 26. August 2020 - Im ersten Halbjahr 2020 wurde die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Bijou Brigitte-Konzerns maßgeblich von den Maßnahmen der Regierungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus belastet. Nach vorläufigen Zahlen erzielte Bijou Brigitte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 einen Umsatz von 82,8 Mio. EUR (Vorjahr: 149,3 Mio. EUR; -44,5 %). Trotz des Umsatzrückgangs in Höhe von 66,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete der Konzern aufgrund massiver Einsparungen im ersten Halbjahr 2020 einen vorläufigen Verlust in Höhe von nur 30,3 Mio. EUR vor Ertragssteuern (Vorjahr: Gewinn 6,6 Mio. EUR). Das vorläufige Konzernergebnis nach Steuern betrug -25,1 Mio. EUR nach 3,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2019.

Zum 30. Juni 2020 umfasste das Standortnetz 1.028 Filialen (31. Dezember2019: 1.042).

Der Konzern wird eine angepasste Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 im Rahmen des Halbjahresfinanzberichts abgeben. Dieser wird im September 2020 veröffentlicht.

Ansprechpartner für Rückfragen: Hannah Höchst, Investor Relations / Wirtschaftspresse Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250 Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

26.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com

ISIN: DE0005229504

WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1123451

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1123451 26.08.2020 CET/CEST

°