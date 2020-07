DGAP-Adhoc: Brenntag AG: Vorläufige Ergebnisse für Q2 2020 deutlich oberhalb der Markterwartungen (deutsch)

Brenntag AG: Vorläufige Ergebnisse für Q2 2020 deutlich oberhalb der Markterwartungen

23.07.2020 / 18:58 CET/CEST

Die Brenntag AG ( ISIN: DE000A1DAHH0 ) gibt heute vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 bekannt.

Die vorläufigen Konzern-Finanzkennzahlen der Brenntag AG zu Umsatz, Rohertrag, operativem EBITDA und Gewinn je Aktie liegen im zweiten Quartal 2020 im Wesentlichen deutlich oberhalb der Kapitalmarkterwartungen, die sich aus dem Mittelwert der jüngsten Analystenschätzungen ergeben, die heute von Infront veröffentlicht wurden.

Der vorläufige Umsatz für das zweite Quartal beträgt rund 2.817 Mio. EUR. Auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht dies einem Rückgang von 12,9% gegenüber dem Vorjahr.

Der vorläufige Rohertrag für das zweite Quartal 2020 beträgt rund 716 Mio. EUR. Auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht dies in etwa dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung des Rohertrags im zweiten Quartal 2020 ist im Wesentlichen auf eine gute Entwicklung des Rohertrags pro Mengeneinheit zurückzuführen.

Das vorläufige operative EBITDA für das zweite Quartal 2020 beträgt rund 276 Mio. EUR. Auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht dies einem Anstieg von 4,0% gegenüber dem Vorjahr.

Der vorläufige Gewinn je Aktie beträgt 0,80 EUR und liegt damit 1,2% unter dem Wert des Vorjahres.

Trotz der erheblichen Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie, ist es dem Unternehmen in den ersten sechs Monaten 2020 gelungen, den Betrieb nahezu vollständig aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus ist die gute Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2020 auf die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Brenntag zurückzuführen. Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres bleibt aufgrund der weiterhin erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie unsicher.

Der vollständige Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2020 wird am 6. August 2020 veröffentlicht.

