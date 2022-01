DGAP-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021

18.01.2022 / 10:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

coinIX veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021

coinIX mit erfolgreichem Geschäftsjahr: vorläufiger Jahresüberschuss EUR 1,7 Mio., Portfoliowert auf EUR 22,3 Mio. gesteigert, Zahl der Investments nahezu verdoppelt

Hamburg, 18. Januar 2022 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA blickt auf ihr bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr zurück. Auf Basis der vorläufigen Zahlen wurde 2021 ein Jahresüberschuss (HGB) von EUR 1,7 Mio. (Vorjahr - 0,7 Mio.) erzielt.

Gleichzeitig stieg der Wert des Beteiligungsportfolios seit Jahresbeginn um über 250% oder EUR 14,0 Mio. von EUR 6,3 Mio. auf EUR 22,3 Mio. Dabei wurde im Geschäftsjahr 2021 die Zahl der Investments auf über 40 gesteigert.

Im Rahmen einer Verständigung haben die Gesellschaft und ihre persönlich haftende Gesellschafterin Einvernehmen erzielt, bei der Ermittlung der variablen Managementgebühr jeweils nur den Teil der GRT-Token-Position zu berücksichtigen, der keiner Lock-up Verpflichtung mehr unterliegt und über den sie daher frei verfügen kann. Die sich auf dieser Grundlage ergebende variable Managementvergütung der persönlich haftenden Gesellschafterin ist im vorläufigen Geschäftsjahresergebnis bereits berücksichtigt.

Die in dieser Pressemitteilung genannten vorläufigen Kennzahlen bzgl. des Jahresabschlusses 2021 basieren auf den aktuell vorliegenden, bisher noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 und dürfen daher nicht als verbindlich betrachtet werden. Im Rahmen der derzeit laufenden Abschlussprüfung können sich diese ggf. durch Korrekturen durch die Abschlussprüfer noch ändern. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen regelmäßig Risiken und Unsicherheiten. Somit kann ein zukünftig erwartetes Ergebnis aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten erheblich von den aktuell angenommenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren schließen zum Beispiel auch Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel ein. Die coinIX GmbH & Co. KGaA übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Ebenfalls ist diese Mitteilung keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der coinIX-Aktie.

Den inneren Wert je Aktie ermitteln wir in regelmäßigen Abständen, in dem der Wert der an einer Börse oder an einem Handelsplatz gelisteten Vermögensgegenstände der Gesellschaft mit ihrem jeweiligen Markt- oder Börsenkurs bewertet wird und alle anderen Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten (ggf. gemindert durch Abschreibungen) bewertet werden. Zeitanteilige laufende Kosten der Gesellschaft und insbesondere auch die von der Gesellschaft an ihre persönlich haftende Gesellschafterin zu entrichtende Haftungs- und Managementvergütung, deren Höhe in der Satzung der Gesellschaft festgelegt ist, werden NICHT in Abzug gebracht bzw. im Zeitverlauf abgegrenzt. Der so ermittelte Brutto-Vermögenswert unserer Gesellschaft wird durch die Anzahl der ausgegebenen Kommanditaktien geteilt.

Der innere Wert sollte daher nicht als alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen in Bezug auf einen Erwerb oder Verkauf von Kommanditaktien der coinIX GmbH & Co. KGaA verwendet werden. Entwicklungen des inneren Wertes der Aktie sind keine geeignete Grundlage für Prognosen zum künftigen Kursverlauf.

Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Start-ups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Berlin und München einbezogen. www.coinix.capital

Kontakt Investor Relations / Mitteilende Person: Felix J. Krekel, CFO der coinIX GmbH & Co. KGaA Telefon: +49 40 35 67 67 58 E-mail: fk@coinix.capital

