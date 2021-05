DGAP-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA : Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Emissionserlös von mehr als EUR 4 Mio. (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Emissionserlös von mehr als EUR 4 Mio.

coinIX GmbH & Co. KGaA : Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Emissionserlös von mehr als EUR 4 Mio.

Hamburg, 07.05.2021 - Die auf Kryptowährungen und Blockchaintechnologie fokussierte Hamburger Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA ( WKN: A2LQ1G / ISIN: DE000A2LQ1G5) hat die zum Ausbau und der weiteren Diversifikation ihres Portfolios am 31. März beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 668.996 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 6,00 bezogen und bei qualifizierten Anlegern platziert. Durch die Kapitalerhöhung fließt dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös in Höhe von gut 4 Mio. zu.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erhöht sich das Grundkapital der coinIX GmbH & Co. KGaA von EUR 2.201.500 um EUR 668.996 auf EUR 2.870.496. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und werden in den Freiverkehr an den Börsen Düsseldorf, München und Berlin einbezogen.

Kontakt Investor Relations / Mitteilende Person: Felix J. Krekel, CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: + 49 173 7 22 23 24 E-mail: fk@coinix.capital

Sprache: Deutsch Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA Ludwig-Erhard-Str. 1 20459 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 3567 6758 E-Mail: mail@coinix.capital Internet: https://coinix.capital/

ISIN: DE000A2LQ1G5

WKN: A2LQ1G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München EQS News ID: 1194121

